عائلة قناة طيور الجنة ترزق بمولود جديد

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رُزِقَ خالد مقداد مالك قناة "طيور الجنة"المخصصة للأطفال،بالمولود السادس له،والذي لقبه باسم "سند".



نشر معتصم الشهير بـ "عصومي" صورًا تجمعه بشقيقه الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب:" في هذه اللحظات التاريخية من هذا اليوم المبارك أطل علينا بطل مقدادي جديد لينضم للعائلة العريقة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،فقد رزقنا الله بمولود جديد أسميناه ''سند''،نسأل الله أن ينبته النبات الحسن وأن ينفع به دينه وأهله وأمته".



وحرص المعتصم على توثيق لحظات ما قبل وبعد الولادة، قائلاً إنه قرر أن يُنقل جميع اللحظات عن طريق الفيديو لأنهم لم يتمكنوا من الذهاب للمستشفى بسبب حالة الحظر الصحي الذي يعيشه العالم حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.









كما أنشأ المعتصم حساب خاص للطفل بعد ساعات قليلة من ولادته ووصل عدد المتابعين فيه إلى ما يقرب الـ 1500 شخصًا.



والمولود الجديد "سند" هو الطفل السادس لخالد مقداد وزوجته مروة حماد بعد المعتصم، الوليد، جنى، إياد، جاد، وحققت عائلة مقداد شهرة واسعة بسبب قناة طيور الجنة، وكان خالد مقداد قد أنشأ فرقة طيور الجنة عام 1994، وأشتهرت خلال السنوات الماضية بتقديم أغاني خاصة للأطفال نجحت بشكل كبير عبر الوطن العربي.