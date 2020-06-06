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إكرامي: قرارات الأهلي حكيمة.. وحسام عاشور أخطأ

السبت 06/يونيو/2020 - 11:05 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
عبد القادر عرابي
أبدى إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إعجابه بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال الأزمة الأخيرة.

وقال الشحات في تصريحات صحفية: "النادي الأهلي اتخذ قرارات حكيمة، وتعامل مع ملف تركي آل شيخ بعقل".
وتابع: "مجلس إدارة الأهلي اتخذ القرار الصحيح، وقام بانهاء العلاقة بشكل رسمي بهدوء، وذلك بعد استمرار الخلافات والمناوشات بين الطرفين".

واستطرد: "مجلس إدارة الأهلي وضع مصلحة النادي في المقام الأول، والقرارات التي أصدرها تتناسب مع مبادئ النادي".

وحول ملف نادي القرن، قال إكرامي: "ملف نادي القرن انتهى منذ 20 عاماً، وأتعجب من محاولة نادي الزمالك إثبات العكس، فهذا الملف يسبب تراشق إعلامي وتعصب بين الجماهير".

وحول موقف حسام عاشور الأخير، أتم: "عاشور أخطأ بشكل كبير في موقفه الأخير وتصريحاته ضد مجلس الإدارة، وكان يجب عليه التمهل ودراسة الموقف".

يذكر أن الأهلي اتخذ قراراً بإلغاء الرئاسة الشرفية للمستشار تركي آل شيخ، ورد جميع الهدايا والتبرعات التي تلقاها النادي، فضلاً عن توجيه الشكر لقائد الفريق حسام عاشور.

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رياضة حسام عاشور الأهلي وحسام عاشور اكرامي اخبار الرياضة

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