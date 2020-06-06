ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة في الحياة.. وآخر ماقاله

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حكت فاطمة نجلة الفنان الراحل حسن حسني، لأول مرة عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها قبل رحيله.



تحدثت فاطمة في مداخلة عبر برنامج " الجمعة في مصر" المُذاع عبر قناة "mbc masr"، أن والدها كان يمُرّ بوعكة صحية شديدة منذ مساء الأربعاء،و كانت الأعراض قتها عبارة عن مغص في المعدة ولم تكن هناك أي أعراض لإصابته بجلطة.



وأضافت فاطمة أنها قامت بإحضار طبيبًا له،ونقل بعد ذلك للمستشفى، وقام بإجراء عملية قسطرة للقلب، حيث قالت: "أحضرت طبيبًا عقب تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته بيومين، وكان يجب دخوله إلى المستشفى بسبب حالته الصحية وتم عمل قسطرة له يوم الجمعة".





وتابعت فاطمة قائلة: "قبل دخوله العملية كان يتواصل معي ولم تكن الحالة حرجة حينها، وكان بيهزر معايا وإحنا في الطوارئ وبيقولي أوعي يجيلي كورونا من الناس اللى هنا هاتي لي بسرعة كمامة".



وانهت فاطمة كلامها قائلة :"قاللي انتي جيباني المستشفي ليه أنا كويس"، لافتة إلى أن والدها الفنان الراحل حسن حسني لم يكن يُعاني من مشاكل صحية في القلب ولم يصب بأي جلطة ولكنه كان مريضًا بالسكر.





ورحل عن عالمنا يوم السبت الماضي الفنان حسن حسني، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه حالة حزن كبيرة بين جمهوره و نجوم الفن في مصر والوطن العربي.