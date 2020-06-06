برشلونة يستعد لتجديد عقد ميسي





يستعد نادي برشلونة من أجل تمديد عقد نجمه الأول وأسطورته ليونيل ميسي في الفترة القادمة، خوفا من الإغراءات التي ربما تأتي من إيطاليا أو إنجلترا أو أمريكا.





وكان "البرغوث" غاب لليوم الثاني عن التدريب الجماعي للبرسا بسبب معاناته من "شد عضلي" في الفخذ الأيمن، لكنه لن يحرمه من اللعب أمام مايوركا، وفقا لما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية الكاتالونية.





وكان برشلونة أكد في بيان أن ميسي "أجرى تدريبات خاصة لتجنب أي مخاطرة في ظل تبقي ثمانية أيام على أول لقاء للفريق في الليجا" التي من المقرر أن يتم استئنافها في 11 من الشهر الجاري، مبرزاً أنه "من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة".





من جانبها أكدت صحيفة سبورت أن النادي بطل إسبانيا يخطط للبدء في التفاوض على تجديد عقد هدافه التاريخي وأسطورته الحية والمتوج في عام 2019 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في مشواره في رقم قياسي.





وذكرت الصحيفة الكاتالونية أن رئيس النادي، جوسيب بارتوميو، يخطط للبدء في التفاوض مع ميسي الأسبوع المقبل، حيث سينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني الذي سيكمل هذا الشهر عامه الـ33 مع الفريق في يونيو 2021.





وأكدت الصحيفة أن ميسي رغم أنه سيكون بإمكانه التفاوض مع أي ناد آخر بدءاً من 10 يونيو الجاري للرحيل عن صفوف برشلونة بشكل أحادي الجانب، إلا أنه لا يفكر مطلقاً في الأمر نظرا لكونه سعيداً داخل جدران "البلاوغرانا"، النادي الذي ترعرع في صفوفه منذ قدومه من الأرجنتين وهو في سن صغيرة.



