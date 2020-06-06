Advertisements

"مورافيكي" يأمل في نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، إنه يأمل في أن يُعاد تخصيص بعض القوات العسكرية الأمريكية المقرر إخراجها من ألمانيا إلى بولندا.

وقال "مورافيكي" لـRMF24: "آمل بشدة أنه نتيجة للمحادثات الكثيرة التي أجريناها ... سيأتي بالفعل جزء من القوات المتمركزة اليوم في ألمانيا والتي تقوم الولايات المتحدة بإزالتها ... إلى بولندا. القرار الآن في الجانب الأمريكي"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

في 5 يونيو، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع الأمريكية بسحب 9500 جندي من ألمانيا بحلول سبتمبر.

كانت الخطوة قيد النظر في إدارة "ترامب" منذ سبتمبر الماضي، ولا علاقة لها بقرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعدم حضور اجتماع مجموعة السبعة الذي كان ترامب يخطط لاستضافته في الولايات المتحدة هذا الشهر، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي سياق منفصل، قالت وكالة الأنباء الرسمية (باب) في وقت متأخر من يوم الجمعة نقلا عن مرسوم حكومي إن بولندا تعتزم تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية حتى 16 يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

استأنفت الخطوط الجوية البولندية التي تسيطر عليها الدولة LOT رحلاتها بين أكبر المدن في البلاد، بما في ذلك وارسو، وغدانسك، وكراكوف، وفروكلاف، اعتبارًا من 1 يونيو.

وكانت جميع رحلات الناقلة الوطنية البولندية عُلقت في العاشر من شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومددت الناقلة في التاسع عشر من مايو تعليق رحلاتها الدولية حتى يوم 14 يونيو الحالي.

يشار إلى أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا كانت في 4 مارس الماضي. حتى يوم الجمعة، أبلغت بولندا عن 25،410 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 1137 حالة وفاة.

أخبار تهمك

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير وتقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ ساعتين

اندلاع حريق ضخم بمخازن شركة أمازون (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 14 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 10 ساعة

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

طبيب مصري بكندا يكشف موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا

08:10 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين