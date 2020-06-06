محافظ الفيوم: إزالة 647 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 647 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحرم الري بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال الفترة منذ بداية حظر التجوال في 25 مارس الماضي حتى اليوم، مؤكدا أن حملات الإزالة تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والري بمشاركة قوات الشرطة.





وشدد، على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الري، مؤكدًا أنه لا تهاون في الحفاظ على كافة حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.





من جانبه، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الفترة منذ فرض حظر التجوال وحتى الآن تم إزالة 388 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة 29 فدانًا و21 قيراطًا و15 سهمًا، منها 125 حالة تعدٍ بمركز الفيوم بمساحة 12 أفدنة و23 قيراطًا و9 أسهم، و54 حالة بمركز سنورس على مساحة 6 أفدنة و16قيراطًا و16 سهمًا، و76حالة بمركز طامية على مساحة 2 فدان و18 قيراطًا و7 سهم، و31 حالة بمركز إطسا على مساحة فدان و11 قيراطًا و11سهمًا، و57 حالة بمركز أبشواي على مساحة 2 فدان و8 قيراطًا و23 سهمًا، و46 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 3 أفدنة و14 قيراطًا و21 سهمًا.





ولفت "التوني" إلى إزالة 138حالة مخالفات بناء داخل الحيز العمراني على إجمالى مساحة 15 ألفا و149 متر مربع، منها 109 حالة تعدٍ فى المهد، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدٍ على حرم الري.





أما فيما يتعلق بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى إزالة 118 حالة، بواقع 107 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 51 ألف و289 متر مربع، منها 14 حالة بمركز الفيوم على مساحة 10 ألاف و3 متر مربع، و7 حالات بمركز طامية على مساحة ألف و106 متر مربع، و37 حالة بمركز إطسا على مساحة 6 ألاف و285 متر مربع، و42 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 32 ألف و640 متر مربع.



