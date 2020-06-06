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قناة الزمالك: كارتيرون لم يشتقر على الراحلين في نهاية الموسم

السبت 06/يونيو/2020 - 10:28 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
علي خلاف
تحدث طارق يحيى المذيع بقناة الزمالك ولاعب الأبيض السابق عن حقيقة إستقرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول على رحيل بعض الاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي
نفى طارق يحيى نجم نادي الزمالك، حقيقة استقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، على الأسماء التي سترحل عن الفريق الأبيض.

وقال طارق يحيى في تصريحات خلال ظهوره عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"كارتيرون لم يحدد الأسماء التي سترحل عن الفريق، الفرنسي فقط تحدث مع الإدارة عن ملف تجديد عقده".

وتابع مذيع قناة الزمالك :"تردد أن الثنائي محمد أوناجم وكاسونجو كابونجو سيرحلان عن الفريق، لكن لا أساس من الصحة عن رحيل أي لاعب".

وواصل نجم الزمالك السابق حديثه عن ملف اللاعبين، قائلاً :"كارتيرون تمسك بخدمات محمد بعد الغني، واستمراره مع الفريق".

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كشف مؤخرًا عن اقتراب ناديه من حسم ثلاث صفقات استعدادًا للموسم الجديد من بينهم ثنائي أجنبي.

ويعد النجم التونسي حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي، وجناح منتخب أنجولا آري بابل لاعب فريق بريميرو دي أوجستو الأقرب ضمها لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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