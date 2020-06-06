نسرين طافش تترقب عودة حركة الطيران من أجل مسلسل "الوجه الآخر"

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تنتظر الفنانة نسرين طافش، قرار عودة حركة الطيران مرة أخرى بعد تعليقها منذ نهاية شهر مارس الماضي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك لكي تتمكن من الحضور للقاهرة لتصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الآخر" الذى تعاقدت عليه قبل 3 أشهر، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وكانت نسرين طافش قد سافرت لدبى عقب انتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "ختمر النمر" لإنهاء بعض الأمور الخاصة بها.



يُشار أن مسلسل "الوجه الآخر" قصة وبطولة ماجد المصرى وسيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سنيرجي، بطولة ماجد المصرى، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، ويسجل العمل التجربة الثالثة لنسرين طافش فى الدراما المصرية.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش الدرامية مسلسل "ختم النمر"، وهو بطولة أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومن تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج.











