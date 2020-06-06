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محافظ المنيا يشدد على استقبال جميع حالات الاشتباه في كورونا
السبت 06/يونيو/2020 - 10:25 ص
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ اليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره، حيث تم استعراض آخر التطورات للأوضاع الصحية في المحافظة، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفي التأمين الصحي، ومدير معهد الأورام، ومدير المستشفى الجامعي، ومدير مرفق الإسعاف، وعدد من أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا.
ووقف المحافظ، على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع مع ممثلي المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة اجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا "لن أسمح أن أري حالة لأي مواطن من أهالينا تقف خارج باب أي مستشفى"، مؤكدا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التي تستلزم من جميعا أن نكون يدًا واحدة لخدمة أهالينا.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأكد المحافظ، استعداد المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا" واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتنفيذ كافة الإجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال، إنه تم تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقي أي شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) وذلك على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
يذكر أن، محافظ المنيا، ونائبه قد أجريا جولات تفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية في عدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في كورونا، للوقوف على الحالة العامة ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، وهناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.
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