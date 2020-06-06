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محافظ المنيا يشدد على استقبال جميع حالات الاشتباه في كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ اليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره، حيث تم استعراض آخر التطورات للأوضاع الصحية في المحافظة، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفي التأمين الصحي، ومدير معهد الأورام، ومدير المستشفى الجامعي، ومدير مرفق الإسعاف، وعدد من أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا. 

ووقف المحافظ، على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع مع ممثلي المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة اجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا "لن أسمح أن أري حالة لأي مواطن من أهالينا تقف خارج باب أي مستشفى"، مؤكدا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التي تستلزم من جميعا أن نكون يدًا واحدة لخدمة أهالينا.

وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد المحافظ، استعداد المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا" واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتنفيذ كافة الإجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال، إنه تم تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقي أي شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) وذلك على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن، محافظ المنيا، ونائبه قد أجريا جولات تفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية في عدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في كورونا، للوقوف على الحالة العامة ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، وهناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

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محافظ المنيا كورونا حالات اشتباه بوابة الفجر الفجر

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