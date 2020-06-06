مصدر طبي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لكهنة شبرا الخيمة المٌصابين بكورونا

كشف مصدر طبي، أن الحالة الصحية لـ 3 كهنة التابعين لإيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس والمصابين بفيروس كورونا المستجد مستقرة.





وقال المصدر الطبي، إلى بوابة الفجر، إن الآباء الكهنة قد مر على إصابتهم 10 أيام وهم الآن في حالة صحية مستقرة من بينهم اثنان في عزل منزلي وآخر في المستشفي العزل وحالتهم المعنوية جيدًا والصحية في تحسن مستمر.





وكان الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة، قد أعلن عن إصابة 3 كهنة جدد إثنين منهم يتلقون العلاج في المنزل وآخر تم حجزة في مستشفي الحجر الصحي.





وأكد "مرقس" في تصريحات صحفية له، الأربعاء، بأن الثلاث كهنة المصابين قد ظهرت نتيجتهم المعملية بإجابية إصابتهم بالفيروس وحالتهم مستقرة.





وشدد مطران شبرا الخيمة علي ضرورة اتباع الإجراءات الصحة والوقائية والتباعد وارتداء الكمامة، والوعي بخطورة الامر، مطالبًا من الجميع أن يرفع قلوبهم الي لله لكى يرفع هذا الوباء.





يذكر أن اللجنة الدائمة في المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد قررت باستمرار غلق أبواب الكنائس وضرورة عدم إقامة الطقوس والصلوات بها، لم يفلت الكهنة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





واستجابت الكنيسة بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.





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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).





كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية، تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.



