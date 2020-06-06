الجمهور عن مسلسل "لية لا": هيغير فكرة الجواز عند البنات

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تصدر مسلسل "لية لا" لأمينة خليل موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض ثلاثة حلقات فقط منه على موقع "شاهد نت".







وعلق الجمهور على فكرة مسلسل "لية لا"، قائلين "المسلسل حلو ..هيغير فكرة البنات عن الجواز"، كما أشاد الكثير بتتر المسلسل "اللى قادرة"، للمطربة آمال ماهر.



يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.



ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف