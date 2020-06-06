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منى زكي تنتظر عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"

السبت 06/يونيو/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تنتظر الفنانة منى زكي حاليًا قرار عودة العمل بالسينمات خلال الأيام المقبلة، وذلك لعرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، حيث انتهى من تصويره خلال الشهور الماضية، ويواصل المخرج محمود كامل
عمليات مونتاج ومكساج الفيلم وإضافة الموسيقى التصويرية ليصبح جاهزًا للعرض فى السينمات بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

فيلم "الصندوق الأسود" يُشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

والفيلم يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب ثلاثة سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث و تتعرض للخطف من قبل "هجام" يُجسد دوره الفنان محمد فراج و"سارق"، ويُجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

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