كهنة نجع حمادي يهنئون القس باخوم مكرم بمناسبة عيد رسامته الـ13

احتفل أقباط قرية القارة بأبو تشت ومجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، بالذكرى الثالثة عشر على رسامة القس باخوم مكرم، راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القارة التابعة لمركز أبو تشت – شمال محافظة قنا، كاهنًا على الكنيسة ذاتها.





جاء ذلك عبر رسائل ومقاطع فيديو لتهنئة القس باخوم، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك عقب قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، باستمرار غلق أبواب الكنائس وتعليق كافة الأنشطة والطقوس الدينية ومنع التجمعات للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وعبر راعي كنيسة مارجرجس عن سعادته الغامرة بهذه التهاني التي قدمها له كل من مجمع الكهنة ومحبيه من اقباط ومسلمين قرية القارة، بمناسبة ذكرى عيد رسامته علي كنيسة القرية.





وبعث القس ذكريا عاطف، راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية حاجر الدهسة في فرشوط، رسالة صوتية هنأ فيها الأب باخوم.





فيما هنأ المرنم والشماس ساتر ميخائيل، والمعروف باحد كبار المرنمين في الوسط القبطي؛ القس باخوم بمناسية ذكرى السيامة.





ولد القس باخوم مكرم فكري في 30 مارس عام 1983 بميلاد " باسم" في قرية الطوط التابعة لمركز ابوتشت بقنا.





وتخرج من الكلية الإكليريكية بالدير المحرق شمال محافظة أسيوط عام 2006.





وخدم شماسًا مُكرسًا عقب تحرجة في كنيسة القديسة دميانة والأربعين عذراء للأقباط الأرثوذكس في قرية كوم البجا، ثم انتقل الي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل وسط مدينة فرشوط.





ودُعيا أن يكون كاهنًا علي كنيسة مار جرجس بالقارة في يوم الجمعة الموافق 6 يونيو عام 2008 بدير القديسين الأنبا بضابا وابن خالته اندراوس للراهبات بمنطقة زليتن غرب مدينة نجع حمادي، بيد الأنبا كيرلس، أسقف الإيبارشية والمسؤل عن الدير، ثم ارسله الاسقف الي الدير المحرق قضى خلالها اربعون يومًا وعاد ليتسلم خدمته الكهنوتية علي الكنيسة من منذ 13 عامًا.





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