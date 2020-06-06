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الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين انتهكوا حظر التجول في مانهاتن

السبت 06/يونيو/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفاد مراسل CNN شمعون بروكوبيكز المتواجد في مانهاتن، مدينة نيويورك، بأنه علي الرغم من حظر التجول، هناك العديد من الاحتجاجات في أنحاء المدينة، لكنها "هادئة نسبيًا".

وأضاف أن الشرطة قامت بعدة اعتقالات. حيث سار مجموعة صغيرة من المتظاهرين من قصر جرايسي - مقر عمدة مدينة نيويورك - وساروا في شارع 82.

وقال بروكوبيكز: "في اللحظة التي وصلوا فيها إلى شارع 82، قررت الشرطة الانتقال. والمثير للاهتمام أن هذا وقع بعد 30 دقيقة فقط من حظر التجول".

"بالأمس، رأينا اعتقالات لمدة حوالي ساعة ونصف في حظر التجول. كان هناك 18 اعتقالًا هنا، وهو عدد تقديري. هذا مثير للاهتمام، الأمر متروك في معظم الحالات لقائد البلدة."

وقال بروكوبيكز إنه اعتقل نحو 18 شخصا بتهمة انتهاك حظر التجول بعد أن أصدرت الشرطة تحذيرات للحشد.

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حظر التجول في مانهاتن الشرطة الامريكية تعتقل محتجين

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