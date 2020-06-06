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تقارير إيطالية: بريشيا يتجه لفسخ عقد بالوتيلي

السبت 06/يونيو/2020 - 09:55 ص
بالوتيلي
بالوتيلي
عبد القادر عرابي
يتجه نادي بريشيا الإيطالي لفسخ عقد مهاجمه الدولي السابق "ماريو بالوتيلي" وفقاً لتقارير إيطالية.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" وشبكة"إل ماساجيرو" فإن مالك نادي بريشيا "ماسيمو سيلينو" أخبر بالوتيلي بأن النادي سيفسخ عقده مع اللاعب.

ويأتي قرار فسخ العقد مع اللاعب لأسباب تأديبية تتعلق بغيابه المتكرر عن تدريبات الفريق بعد قرار الإتحاد الإيطالي بعودة الدوري مرة أخرى.

ولا يزال عقد بالوتيلي ممتداً حتى صيف 2022، ويحق للنادي فسخ العقد معه دون أي شروط، إذا هبط الفريق للدرجة الثانية.

وانتقل اللاعب مطلع الموسم الحالي من نادي مارسيليا الفرنسي، بعد قضاء 4 أعوام في فرنسيا مع مارسيليا ونيس.

وسجل اللاعب 5 أهداف في 19 مباراة هذا الموسم، وبدأ صاحب الـ29 عاماً في التغيب عن حصص الفريق التدريبية عقب أزمة فيروس كورونا.

ويحتل بريشيا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة جمعها من 26 مباراة.

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لا يزال رياضة بريشيا بالوتيلي اخبار الرياضة أزمة فيروس كورونا

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