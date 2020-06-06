Advertisements

أسعار الأسماك اليوم السبت 6-6-2020 في ظل استقرار الأسواق

السبت 06/يونيو/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
أعلنت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية عن استقرار الأسعار مع وجود وفرة من الأسماك في الأسواق مع تزايد الإقبال على الشراء.

وأعلنت الشعبة عن استقرار الأسعار ليتراوح سعر البلطي ما بين 24 إلى32 جنيهًا فيما يبدأ البلطى الكبير من 30 جنيها، وتراوح سعر الفيليه ما بين 30 إلى 90 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور
 
سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً.


سجل سمك الحدادى 10 جنيهات، وسعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيهاً، وسمك المرجان بين 25 – 35 جنيهاً، والمرجان المجمد 20 – 30 جنيهاً، وتراوح سعر الدنيس 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-350 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 40- 46 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 80 – 90 جنيهاً، وسمك القاروص 80 – 90 جنيهاً، واستقر سعر السردين 40-50 جنيه، وسجل سعر الباغة 10 جنيهات، والموزة بين 40-60 جنيه، وسعر البربون 1 بين 40-50 جنيه.


أخبار تهمك

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

اندلاع حريق ضخم بمخازن شركة أمازون (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

طبيب مصري بكندا يكشف موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ ساعتين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يومين

تحذير وتقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 10 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا

08:10 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

03:27 ص

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين