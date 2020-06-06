المصل واللقاح: مصر بها فصيلتين لـ"كورونا".. وبشرى سارة الفترة المقبلة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا أعراضهم بسيطة، ولا توجد لديهم أعراض تنفسية مقلقة، متوقعا انخفاض معدل الوفيات الفترة المقبلة.





وتوقع "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن فيروس كورونا سيبدأ يفقد جزء كيير من قدرته الجينية على الفتك بالمصابين، وهذه طبيعة أي فيروس، يكون له نقطة ذروة ويبدأ يضعف نتيجة انتقاله من شخص لأخر.





وأضاف أنه فيروس كورونا حتى لو فقد قدرته على إحداث مضاعفات بالمصاب، فأن قدرته على الانتشار مازالت سارية، فهو سريع العدوى، موضحا أن الفئات التي تتعرض لمضاعفات هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأوضح أن السبب في اختلاف درجة الإصابة من شخص لأخر، أن مصر بها فصيلتين من فيروس كورونا وهم أقل قوة من الفصائل المنتشرة في الدول الأوروبية، فضلا عن حجم العدوى التي تعرض لها، وقوة الجهاز المناعي.





- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.





- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.





- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.



