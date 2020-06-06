إصابات بالكورونا وحالات وفاة.. أحداث حزينة عاشها نجوم الفن خلال الأسبوع الماضي

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مرَّ الوسط الفني بأسبوعٍ عصيبًا وحزينًا،بسبب خضوع بعض الفنانين لعمليات جراحية،وأعلن عدد كبير منهم عن إصابته بفيروس كورونا، مما سبب صدمة لمحبيهم، وشهد وفاة أربعة أشخاص من نجوم الفن.



وفي هذا التقرير، يرصد لكم" الفجر الفني" أبرز الأحداث النجوم التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، وأحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .



وفاة الفنان حسن حسني



فُجِعَ الوسط الفني يوم السبت الماضي بسبب رحيل الفنان القدير حسن حسني، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وكانت وفاته صدمة كبيرة لكل محبيه، وعلى الرغم من عمل جميع الفنانين معه الإ أنه لم يحضر لحظة دفنه سوى أربعة من نجوم الفن منهم الفنان أحمد بدير، سعد الصغير، منير مكرم، محمد الصاوي.



إجراء الفنان محمد هنيدي عملية جراحية



هجوم الفنان محمد هنيدي بطريقة حادة بسبب تغيبه عن التواجد لحظة تشييع جثمان الفنان الراحل حسن حسني الذي عمل معه أكثر من مرة، ولكنه أضطر للإفصاح عن سبب غيابه وهو إجرائه لتركيب دعامات في القلب، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها:" عادة مابحبش أتكلم لما بتعب، بس قبل رحيل حبيبى حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أى حركة،ربنا يرحمك يا عم حسن،وماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".



شائعة وفاة الفنانة رجاء الجداوي وفقدانها للوعي



بالرغم من مكوثها في المستشفى لتقلي العلاج إلا أن الفنانة رجاء الجداوي لم تسلم من الشائعات، حيث تعرضت لشائعة سخيفة تزعم وفاتها، تسببت في حدوث حالة من الذعر لمُحبيها، وتصدرت على أثرها تريند "جوجل"، وتعرضت لشائعة أخرى تزعم فقدانها للوعي، وهذا الأمر هو ما دفع ابنتها لنفي تلك الأخبار الخاطئة بنفسها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت منشورًا قالت فيه :"ماما في الرعاية المركزة،ولكن الحمد لله، لم تفقد الوعي، وربنا يحفظها، وادعوا لها بالشفاء".



إصابة المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا



أعلنت المطربة نهال نبيل، في أحد التصريحات الخاصة بها، عن إصابتها هي ووالدتها بفيروس كورونا،أحدث ذلك الخبر حالة من القلق من قبل محبيها وأصدقائها الفنانين الذين صاروا يدعون لها بالشفاء العاجل ويدعمونها بكلمات مليئة بالحب لكي يساعدونها في تجاوز تلك الفترة العصيبة.



إصابة الفنان أحمد بدير بفيروس كورونا



لم يسلم الفنان أحمد بدير من الشائعات، حيث تعرض لشائعة تزعم إصابته بفيروس كورونا،وهو ما نفاه من خلال موقعنا "الفجر الفني"، حيث قال :" من فترة إشاعة الموت ودلوقتي إشاعة الكورونا اللطيف هو الله، ربنا يسامحهم".



إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا



لم يسلم أيضًا الفنان أمير كرارة من الشائعات، حيث تعرض لشائعة تزعم إصابته بفيروس كورونا، ولكن خرج شقيقه أحمد كرارة نافيًا تلك الأخبار قائلاً: "الناس بتموت في الهري و الإشاعات".



إصابة المطربة رحمة بفيروس كورونا



أعلنت المطربة رحمة عن إصابتها هي وأفراد أسرتها بفيروس كورونا ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قالت فيه: "أنا ‏وأهل بيتى جميعا عندنا كورونا".



إجراء نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لعملية جراحية



و خضع أيضًا نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي لعملية جراحية، وتركيب دعامتين في القلب، مما أحدث حالة كبيرة من القلق عليه من قبل مُحبيه وأصدقائه الفنانين الذين قاموا بكتابة منشورات يتمنون فيها الشفاء العاجل له، ومعبرين عن حبهم الشديد له.



وفاة الفنان علي عبدالرحيم "سامبو"



رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي، الفنان على عبد الرحيم، عن عمر 59 عامًا، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم.



دخول الفنان أحمد فلوكس للمستشفى



كما تم احتجاز الفنان أحمد فلوكس داخل أحد المستشفيات بالزمالك، أثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة للإجهاد، بسبب ما قام به خلال عمله الفترة الماضية.



وفاة الملحن أشرف سالم



رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي الملحن أشرف سالم عن عمر ناهز 50 عامًا أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكان قد أعلن عن وفاته عدة فنانيين منهم الشاعر بهاء الدين محمد، الذي كتبه على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلاً:"الملحن أشرف سالم من أقرب الناس لقلبى ومن أقرب صحابى ولسه من كام يوم بنضحك واتفقنا يجيلى هو و إيهاب توفيق بس خلاص مات خلاص أشرف مات".





وفاة الفنان محمود الشوربجي



توفي الفنان محمود الشوربجي يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد حياة فنية مليئة بالنجاحات في الدراما المصرية التي حققها رغم أدواره البسيطة.