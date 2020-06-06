برلماني: جائحة كورونا ساهمت في تطوير العملية التعليمية

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت في تطوير العملية التعليمية وذلك من خلال التطبيق العملي لمشروع التعليم عن بُعد في كثير من المدارس والجامعات، وانتظام سير العملية التعليمية للطلاب عبر أجهزة الكمبيوتر من المنازل.





وأوضح بركات في بيان، اليوم السبت، أن أزمة كورونا قدمت حلًا لكثافة الفصول عن طريق اعتماد طريقة التعليم عن بُعد أو من المنزل وهي الطريقة التي نادى بها الكثيرون خلال السنوات السابقة، وتحول التعليم عن بعد من أسلوب "التلقين" إلى أسلوب "تفاعلي" مصحوب بمؤثرات بصرية وسمعية، تجعل من العملية التعليمية "الجامدة" عملية أكثر جذبًا، وتساعد الطلاب على الدخول إلى المحتوى دون التوقف عند عتبات رائحة الأوراق، وهو ما سارعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بالتوجه إليه.





واقترح النائب، أن يتم الاعتماد على التعليم الهجيني حيث يتم اعتماد طريقة التعلم عن بُعد، مع التعليم التقليدي في المدارس، من خلال تقسيم أيام وساعات الدراسة بين طريقتي التعليم، وبالتالي يتم حل مشكلة الكثافة، إضافة لإمكانية إدخال نظام الفترات في المناطق ذات الكثافة الطلابية المرتفعة. المعادلة الصعبة التي تواجهها مصر هي أن تكاليف بناء المؤسسات التعليمية وتوفير كوادرها وأجهزتها باهظة جدا، مع معدلات الزيادة في عدد السكان، ولهذا جاء مشروع التعليم عن بعد لينقذ الحضارة الإنسانية من الفشل في استيعاب مزيد من طلاب العلم ورواده.





وأشاد عضو لجنة التعليم، بطريقة تطوير التعليم حاليًا باستخدام التكنولوجيا وعمل الأبحاث التي يتم العمل بها حاليًا، وذلك لتغيير طريقة التفكير وتعليم الطلاب المناقشة وإبداء الرأي، مطالبًا بالاستعانة بالخبراء المصريين في تحديث العملية التعليمية بدلًا من استقدام خبراء أجانب يُكلفون موازنة الدولة أموالًا ضخمة.



