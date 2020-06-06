مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الأهلي





وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، رسالة قوية إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على خلفية شكوى الأخير لقناة القلعة البيضاء للمجلس الأعلى للإعلام.





وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أنه سيتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام خلال الأيام القادمة ضد القناة الرسمية لنادي الزمالك بسبب هجوم القناة على الأحمر.





وقد قام مرتضى منصور بنشر مستندات رسمية عبر قناة نادي الزمالك بخصوص أزمة تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية والنادي الأهلي التي نشبت مؤخرا بالاضافه إلى صورة من الورق الخاص بالتبرعات التي قام بها للأحمر.





وطالب مرتضى منصور أن يخرج مسئول واحد من الأهلي إذا كان يستطيع تكذيب ما قام بذكره في قناة الزمالك.





كما أكد مرتضى منصور أنه يرغب في أن يقوم النادي الأهلي بالتقدم ببلاغ للنيابة العامة بدلا من أن يقوم النادي بشكوى قناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام.





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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على عدم وجود مقارنة بينه وبين محمود الخطيب، في النهاية هو لاعب كرة قدم، لا اكرهك كما تقول في الجلسات المغلقة بالعكس أنا اشفق عليك.

ووجه منصور سؤاله للخطيب بخصوص سراج الدين عضو المجلس الذي أهان نادي الزمالك، والثلاث أعضاء الذين رفضوا قرارات الأخيرة، يجب عليك الرد علينا بخصوص الأموال التي حصلت عليها والساعات التي تم بيعها في مصر الجديدة، يجب عليك الخروج لتقول أننا كذابين او ان تقوم بإعادة كل شيء .

وأشار مرتضى منصور إلى محمد أبو تريكة الذي يسعى إلى عمل الفتنة بين المصريين، بتصريحاته عن أحداث بور سعيد بالتزامن مع مئوية النادي المصري.

واختتم حديثه قائلاً : من الواضح بالفعل أننا في زمن الكوورنا، أقول لجميع جماهير نادي الزمالك بأننا ناس محترمة، ولكننا نرد على أي شخص يضع اسم الزمالك في جملة مفيدة، انتم الدرع والسيف وأنا أمامكم.











