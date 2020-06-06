الإعلان الرسمي لفيلم The Old Guard يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة



ونشرت الشبكة عبر قنااتها الرسمية على موقع يوتيوب اعلان الفيلم، الذي حقق حتى الآن نسبة 2.5 مليون مشاهدة، وتدور أحداثه في إطار أكشن.







وتجسد تشارليز ثيرون شخصية قاتلة محترفة ذات قوة خارقة، تتغلب بها حتى على الموت، وبرفقتها فرقة قتالية بنفس القدرات المميزة.



ويطرح الفيلم رسميا للعرض عبر الموقع الرسمي لشبكة نتفليكس في العاشر من يوليو المقبل.



طرحت شبكة نتفليكس الاعلان الترويجي الأول لفيلم the old guard الذي يشهد تعاونها الجديد مع النجمة تشارليز ثيرون.