الطالع الفلكي السّبْت 6/6/2020..زَخَمْ مُرتَفِع!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى التّاسعة و44 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الحادية عشرة و42 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 29 بَشْنَسْ قبطى ، 6 حُزَيْرَان رُومى ، 14 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (تروح المطرية تجيبل فلوسى،وأنتا راجع تفوت عالتربيعة تجيبلى حلبة،وتفوت على باب البحر تجيب زبدة)-مَتئلأش أنا أأضِّى أشغالى زَىْ الفُرّيرَة وارجَعْلَكْ. (عبدالوارث عسر من فيلم شباب إمرأة-1956)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس فى الجَوْزَاء تربيع المرّيخ فى الحُوت-غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

الشمس تربيع المرّيخ نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى التّاسعة و 11 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





الشمس/الأنا/الإيجو ترغب فى الظهور وإثبات ذاتك وتسليط الأضواء عليك حتى لو كان على حساب مجهودك البدنى/المرّيخ من خلال التبرّع باستلام أعمال تفوق قدراتك وكلها بقصد التباهى دون أى ضرورة إلا الرغبة فى التمتّع بنظرة الحسد فى عيون الآخرين لما تقوم بعمله ، عيب هذا الإتصال فرط الثّقة بالنفس بأن تتجاوز سقف إمكانياتك فتُسبّب لنفسك مشاكل ، تمزّق عضلى إن أخذتك الحماسة والرغبة فى إستعراض القوّة برفع أثقال تفوق قدرتك ، الإفراط فى أداء واجباتك الزوجيّة باستعمال عقاقير قد يتسبب فى أذىً عضوى ، الحماسة الزائدة قد تدفعك للتعهّد بوعود (قد) تتجاوز سقف إمكانياتك البدنية أوالمالية أو الإجتماعية ، وبما أنّك لست الوحيد الذى سيقوم بامتصاص طاقة هذا الإتصال فالمنافسة من الآخرين واردة أيضاً لكن الفائز غالباً من يتمكن من معرفة حدود إمكانياته ليتوقف عندها ليوفر على نفسه تمزّق عضلى أو إراقة ماء الوجه أمام الآخرين.





من وجهة نظر إيجابيّة فهذا التربيع يوفر زَخَم مُرتفع من الطاقة البدنيّة بالإمكان توظيفه للرياضيين للفوز بالبطولات ، أو لإنجاز أعمال مُتراكمة تبدو ثقيلة على النفس فى الأيام العادية لكن بسرعة وبكفاءة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: حَدّد أولوياتك وابدأ بتنفيذها أوّلاً بأولّ لكن إحرص ألا تضع الأولويّات بترتيبٍ خاطئ، وأنت من تُحدّد أولوياتك لنفسك.





برج الثور: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين الآخرين لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيبته.





برج الجوزاء: تمهّل فى ردودك الكلاميّة ، فى منح الوعود، فى قيادة سيّارتك ، فى البيع والشراء ، فى التوقيع على المستندات ، لسانك حُصَانَكْ.





برج السّرطان: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الأسد: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، ما لا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الميزان : فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج العقرب: قراءتك لعقول الآخرين تمكنك من مد يد العوْن لمن يخجلون طلب المعونة منك، فاحرص على مراقبة كل من حولك ومُساعدتهم بهدوء.





برج القوس: سداد أقساط وديون ، إنهاء خصومة ،العثور على وظيفة ، مفتاحها تفكيرك الهادئ وإستشارة كبار شيوخ العائلة ومن لهم خبرة سابقة بنفس مشكلتك.





برج الجدى: يوم مناسب للإستمتاع بفيلم كوميدى قديم مع أفراد أسرتك، دائماً ما تكون الأشياء المجانيّة فى الحياة هى الأكثر إمتاعًا.





برج الدّلو: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الحوت: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع ، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.