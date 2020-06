موسيقى هوليوود 2020.. مذاق خاص وتحدي لكورونا

ووفقا للعدة مصادرة صحفية مثل صحيفة ديلي ميل، فإن أبرز الألبومات الغنائية التي طرحت على الساحة بهوليوود منذ بداية العام، شملت ألبوم النجمة سلينا جوميز الجديد RARE، الذي طرحته سيلينا في العاشر من يناير بداية 2020، وتصدر قائمة Billboard 200، ويتضمن أغاني مميزة مثل “Lose You to Love Me”.



وأسطورة الراب EMINEM الذي عاد بعد غياب طويل، بطرحه الألبوم رقم 11 في مسيرته، والذي جاء بعنوان Music to Be Murdered By، وطرح الألبوم رسميا في يوم 17 يناير مطلع العام، ويتضمن أغني مميزة مثل Godzilla.



وطرحت النجمة الصاعدة HALSEY، التي سبق لها الترشح لجوائز جرامي، ألبومها الجديد MANIC، وهو يعتبر الألبوم الغنائي الثاني لها بمسيرتها الناشئة، والذي طرح في يوم 17 يناير مطلع العام ويتضمن أغاني مميزة مثل، Without Me وGraveyard.



والمغنية الشابة KESHA التي عادت لطرح ألبوم غنائي جديد بعد حل أزمتها مع شركة انتاج ألبوماتها السابقة، وطرحت kesha الألبوم بعنوان، High Road في يوم 31 من يناير الماضي، ويتضم أغنيات مميزة مثل Raising Hell وMy Own Dance.



ونجم فريق one direction السابق لويس توملينسون، الذي طرح ألبومه الجديد Walls في يناير الماضي، وهو يعتبر أول ألبوم غنائي منفرد له، ويتضمن أغنيات مميزة مثل Two of Us.



والنجمة الشابة Meghan Trainor التي طرحت ثالث ألبوماتها بعنوان Treat Myself، والذي تضمن عدد من الأغنيات المميزة، أبرزها أغنية Nice to Meet Ya التي شاركت في غنائها مغنية الراب نيكي ميناج.



وبعد غياب 4 أعوام، عاد جاستن بيبر من جيد بطرح خامس ألبوم غنائي له بمسيرته بعنوان changes، منتصف فبراير الماضي، وتضمن أغنيات مميزة مثل Yummy وIntention.



والنجم The Weeknd، الذي طرح ألبومه الجديد After Hours في مارس الماضي، وتضمن مجموعة مميزة من الأغنيات مثل Heartless، وBlinding Lights.



وفي ختام القائمة جاءت ليدي جاجا التي طرحت أحدث ألبوماتها بعنوان Chromatica، والذي شهد تعاونها مع عدد كبير من نجوم الغناء مثل أريانا جراندي، ويعتبر هذا هو الألبوم السادس لجاجا.



قدم نجوم الغناء والموسيقى في هوليوود مجموعة مميزة من الألبومات الغنائية منذ بداية عام 2020، تحدوا بها تفشي فيروس كورونا المستجد، وخاطرو بدنو نسب مبيعات الألبومات، حرصا منهم على الترفيه عن متابعيهم ومستمعيهم حول العالم.