حل سحري من توم كروز لعودة العمل على Mission Impossible 7



ووفقا لموقع أخبار المشاهير "يو إس ويكلي"، فإن توم سيشيد القرية، على ارض مهجورة كانت عبارة عن قاعدة للقوات الجوية الملكية ببريطانية في مقاطعة Oxfordshire.



وقال الموقع، أن توم كروز سيخصص لنجوم الفيلم، كافة وسائل التأمين والراحة، مع حرصه على أن تكون القريبة خالية تماما من اي فرص انتشار فيروس كورونا بها.



لجأ النجم توم كروز لحل سحري لحل أزمة توقف تصوير مشاهد فيلمه المنتظر مهمة مستحيلة، وذلك بأنه قرر إنشاء قرية كاملة ببريطانيا على أحد الأراضي المهجورة تكن مقرا للتصوير.