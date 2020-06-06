Advertisements

ليدي جاجا تصدر بيان تدعم به تظاهرات "جورج فلويد" وتهاجم ترامب

السبت 06/يونيو/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أصدرت النجمة ليدي جاجا بيان مطول عبر صفحتها الرسمية عللا موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام، دعمت من مخلالها التظاهرات الغاضبة من مقتل جورج فلويد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جاجا وصفت المواطنين المشاركين بالتظاهرات بالشجعان، وطالبتهم بالاستمرار في هذه التظاهرات لحين تحقيق العدل والمساواة.

كما كان للرئيس ترامب نصيب من بيان جاجا، التي هاجمته بوصفها له بالعنصري والأحمق، في إشارة منها لكافة الإجراءات الخاطئة التي اتخذها خلال هذه الأزمة.

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 13 ساعة

خبير مياه يكشف مستجدات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عالم فيروسات: هكذا سينتحر كورونا.. وهذه نهايته

منذ 33 دقيقة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

03:05 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين