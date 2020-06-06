ليدي جاجا تصدر بيان تدعم به تظاهرات "جورج فلويد" وتهاجم ترامب



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جاجا وصفت المواطنين المشاركين بالتظاهرات بالشجعان، وطالبتهم بالاستمرار في هذه التظاهرات لحين تحقيق العدل والمساواة.



كما كان للرئيس ترامب نصيب من بيان جاجا، التي هاجمته بوصفها له بالعنصري والأحمق، في إشارة منها لكافة الإجراءات الخاطئة التي اتخذها خلال هذه الأزمة.



أصدرت النجمة ليدي جاجا بيان مطول عبر صفحتها الرسمية عللا موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام، دعمت من مخلالها التظاهرات الغاضبة من مقتل جورج فلويد.