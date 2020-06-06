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بريانكا شوبرا ونيك جوناس يتبرعها لمبادرة المساواة بين الأعراق

السبت 06/يونيو/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


انضمت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها المغني الشاب نيك جوناس لقائمة المتبرعين للجمعيات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، وخصص الثنائي تبرعاتهم لمبادرة تحقيق العدالة بين الأعراق.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هذه المبادرة تكافح العنصرية الممنهجة ضد الأقلية في الولايات المتحدة وضمن توجهها المدافعة عن من تعرضو لممارسات عنصرية وغير قادرين على استرداد حقوقهم المعنوية بعد هذا الاعتداء.

وقبل نيك جوناس وبريانكا شوبار، تقدم العديد من نجوم هوليوود بتبرعات لدعم ومساندة المتضررين من حوادث العنصرية على خلفية التظاهرات الغاضبة من مقتل جورج فلويد، وكان من أبرز المتبرعين رايان راينولدز وزوجته بليك ليفلي.

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