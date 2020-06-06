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جون بويجا يقود تظاهرات Black Lives Matter في لندن

السبت 06/يونيو/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تصدر النجم الإنجليزي الشاب جون بويجا المشهد في التظاهرات الغاضبة من مقتل جورج فلويد، والتي اندلعت في العاصمة الانجليزية لندن.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن النجم الشاب الذي عرف بأدوارها في أفلام Star wars، قاد التظاهرات ضد العنصرية، مخاطرا بمستقبله المهني وما قد ينتج عن ذلك من استبعاد المنتجين له وهو في بداية شهرته.

وشارك في التظاهرة التي قادها جون العديد من نجوم الغناء والتمثيل من بريطانيا، كان أبرزهم النجم الشاب ليام بين العضو السابق لفريق وان دايركشن الغنائي.

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