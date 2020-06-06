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بيونسيه تحتفل بتوجيه تهمة القتل لكافة الضباط المتورطين في مقتل "جورج فلويد"

السبت 06/يونيو/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


قامت النجمة بيونسيه بالتعبير عن سعادتها، عبر منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك بعد الإعلان عن توجيه تهمة القتل لكافة الضباط المتورطين في مقتل المواطن الامريكي جورج فلويد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بيونسيه وعدد كبير من نجوم ونجمات السينما في هوليوود، طالبو بأن تتم محاسبة كافة الضباط المتواطئ ومنفذ الجريمة معا.

وحذر هؤلاء النجوم من أن يتم توجيه التهمة فقط لمرتكب الجريمة، حيث كان برفقته 4 ضباط آخرين تواطؤا معه وسمحوا له بإرتكابها.

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