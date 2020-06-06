لم تتحسن أو تتأخر.. تفاصيل جديدة عن حالة رجاء الجداوي

طمأن الدكتور محمد رضا، نائب مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، جمهور الفنانة رجاء الجداوي على حالتها الصحة، عقب تعرضها لوعكة صحة على إثر إصابتها بفيروس كورونا.





وأشار "رضا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية ""، مساء الجمعة، إلى أنها حاليا بالعناية المركزة، وهناك استقرار في الحالة منذ 3 أيام، حيث لم تتحسن أو تتأخر، معلقا "الأطباء مستبشرين بحالة الاستقرار في حالة الفنانة رجاء الجداوي".





وأضاف نائب مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، أن استقرار الحالة لمدة 3 أيام شيء جيد، نافيا ما تردد على أن الفنانة رجاء الجداوي دخلت في غيبوبة.



