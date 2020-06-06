نجم ريال مدريد يتحدث عن واقعة قديمة بين رونالدو ومورينيو

نشبت مشادة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الميرنجي السابق ولاعب يوفينتوس الحالي، مع مواطنه جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق، وذلك عام 2013.





وسرد لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، كواليس هذه المشادة، وقال، "كنا في مباراة ضمن منافسات كأس الملك، فوجئت برد فعل مورينيو، كنا متفوقين بهدفين دون رد، ورونالدو لم يكن يضغط على الخصم بشكل جيد".





وأشار إلى أن مورينيو كان غاضبًا بشكل كبير من رونالدو، واستمر الشجار بينهما لفترة طويلة في الملعب، مضيفا، أنه بعد العودة لغرفة تغيير الملابس بين الشوطين، رأى رونالدو يبدو عليه علامات اليأس، وعلى وشك البكاء، حيث قال "أنا أبذل قصارى جهدي ولا زال ينتقدني".





وأتم حديثه، "دخل مورينيو الغرفة، وبدأ في يهاجم رونالدو، الثنائي أصبح ساخنًا لدرجة أن بعض اللاعبين تدخلوا لمنع حدوث معركة حقيقية بينهما".



