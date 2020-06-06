حار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس السبت نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب وتكون مثيرة للأتربة أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على أقصى غرب السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، كما تنشط على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، الجمعة، عن التقلبات الجوية الشديدة، التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بدءا من اليوم السبت.





وأكدت الهيئة أن طقس اليوم السبت مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية.





وأوضحت الهيئة، أن يسود شمال الصعيد طقس حار، بينما يسود جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.





تحذير مهم من الأرصاد

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



