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برنامج "كأس إنرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الفجر" اليوم يليه "مش رمضان"

السبت 06/يونيو/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
برنامج "كأس انرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق السبت 6 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.


وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6327صوت مايعادل 29,6% ويليه برنامج مش رمضان.


ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":


مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور

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