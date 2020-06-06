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عمرو أديب في صدارة استفتاء "الفجر" اليوم تليه لميس الحديدي

السبت 06/يونيو/2020 - 07:26 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل برنامج، اليوم الموافق السبت 6 يونيو.

وجاء "الحكاية" في المركز الأول، حيث حصد على 12121 صوت مايعادل 41,34%، وبهذا يكون عمرو أديب تفوق على زوجته لميس الحديدي، التى احتل برنامجها المركز الثاني بنسبة 34,52%.


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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