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برنامج "رامز مجنون رسمي" الأفضل في استفتاء "الفجر" اليوم ويليه "البروفة"

السبت 06/يونيو/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الموافق السبت 6 يونيو 2020.

وحصد برنامج "رامز مجنون رسمي" على 43788صوتا بنسبة 49,99% حتى الآن، بينما جاء في المركز الثاني برنامج البروفة، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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