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طارق الشناوي يتصدر استفتاء"الفجر الفني" اليوم الموافق السبت 6 يونيو

السبت 06/يونيو/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حصل الناقد الفني طارق الشناوي، على أكبر نسبة تصويت اليوم الموافق السبت 6 يونيو، حيث كانت الأصوات 11059 صوتًا، ما يعادل 48,64%، وسيتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو 2020.




نبذة عن طارق الشناوي

هو كاتب صحفي وناقد سينمائي، أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة والاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحفية.


وقد حصل على العديد من الجوائز كأفضل مقال نقدي من نقابة الصحفيين ومن جمعيات سينمائية، ونال جائزة أفضل ناقد اختاره الجمهور عام 2015 من مؤسسة "دير جيست".


وتولى الشناوي الإشراف على نادي السينما والنشاط الفني في نقابة الصحفيين المصريين.


كما ترأس وشارك في لجان التحكيم بأكثر من مهرجان سينمائي دولي ، منها مهرجان مسقط - وهران - عنابة - الإسكندرية - أوسيان - دبي - أبو ظبي - فالنسيا - الأقصر - مالمو وغيرها.


وقد بدأ النقد السينمائي قبل نحو 30 عامًا في مجلة "روز اليوسف" ، وكتب في العديد من المطبوعات مثل جريدة التحرير، والدستور، والمصري اليوم، وصوت الأمة.

ويقدم الشناوي منذ ثلاث سنوات أسبوعياً برنامج تليفزيوني يتناول الفن بكل أطيافه محلياً وعالمياً.

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