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ما بين السيتي وريال مدريد.. ماذا قدم بن ناصر مع ميلان ومنتخب الجزائر؟

السبت 06/يونيو/2020 - 06:35 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
آثار نجم خط وسط نادي ميلان الإيطالي ومنتخب الجزائر "إسماعيل بن ناصر" الصراع بين كبار الأندية الأوروبية، للتعاقد معه في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت تقارير صحفية إيطالية، رغبة نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت شبكة "ميلان نيوز" تلقي بن ناصر إتصالاً من "بيب جوارديولا" المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وذلك لإقناعه بالذهاب لمانشستر سيتي.

وظهر بن ناصر بمستوى متميز مع ميلان في موسمه الأول مع الفريق، منذ أن انضم له من نادي إيمبولي الإيطالي مطلع الموسم الحالي.


كما ذكر موقع le 10sport الفرنسي لرغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع لن ناصر، مقابل 30 مليون يورو.

وأكد موقع "ديفينسا سنتزال" الإسباني، رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع بن ناصر، لتدعيم خط وسط النادي الملكي، للمداورة بينه وبين البرازيلي "كاسيميرو" في مركز لاعب خط الوسط المدافع.

ويمتلك اللاعب شرطاً جزائياً في عقده، يسمح له بالرحيل مقابل 50 مليون يورو.


أرقام بن ناصر مع ميلان ومنتخب الجزائر


ويعد اللاعب ضمن أهم عناصر ميلان هذا الموسم، حيث ظهر في 23 مباراة بقميص الفريق هذا الموسم، بمجموع دقائق 1920 دقيقة.

ولعب بن ناصر 20 مباراة في الدوري الإيطالي، بمجموع دقائق 1620 دقيقة، بينما خاض 3 مباريات في بطولة كأس إيطاليا، بمجموع دقائق 300 دقيقة، وتمكن خلالها من صناعة هدف وحيد.


وفي منتخب الجزائر، لعب بن ناصر 22 مباراة بقميص محاربي الصحراء، بدأت في شهر ديسمبر عام 2016.


وكان بن ناصر ضمن أعضاء منتخب الجزائر الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر، وفاز اللاعب صاحب الـ23 عاماً بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

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