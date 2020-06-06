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عاجل.. فتح تحقيق في الحريق الهائل بمخازن شركة أمازون

السبت 06/يونيو/2020 - 06:32 ص
حريق مخازن أمازون
حريق مخازن أمازون
الفجر
أعلن رئيس إطفاء ريدلاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، جيم توبولسكي، فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي شب في مخازن شركة "أمازون" المملوكة للملياردير المعروف جيف بيزوس.

وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو لحريق يلتهم مخازن شركة أمازون.

وأكدت الشركة، أن المبنى جديد ولديه أحدث وسائل الحماية من الحرائق، كما أنها تمكنت من إجلاء جميع الموظفين بأمان من المبنى.

وكشفت أن المبنى المحترق يديره Kuehne وNagel، وهى شركة تابعة لجهة خارجية تساعد أمازون فى شحن سلع كبيرة جدًا للعملاء.

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