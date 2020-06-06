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محمود الليثي يتفوق على أحمد فهمي في استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل ممثل كوميدي في رمضان

السبت 06/يونيو/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر الفنان محمود الليثي، في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت الموافق 6يونيو.

وجاء محمود الليثي في المركز الأول، حيث حصد 31219 صوتًا، بنسبة 21,49%، وجاء في المركز الثاني أحمد فتحي بـ24578 صوتًا.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا


نبذة عن محمود الليثي:


- ولد في محافظة الإسماعيلية.

2- تخرج من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس.

3- عمل مهندسًا بهيئة قناة السويس لفترة من الوقت قبل اتجاهه للوسط الفني.

4- درس التمثيل والارتجال في مركز الإبداع بإشراف المخرج خالد جلال.



5- أول عمل فني شارك به كان فيلم "كنكة الظلوط وعصابة الأخطبوط" وهو فيلم قصير أنتج عام 2008م.

6- حقق شهرة كبيرة من خلال موهبته التي برزت في دوره بمسلسل "لا تطفئ الشمس" ومسلسل "سابع جار".

7- شارك ضمن فريق عمل البرنامج الكوميدي "SNL بالعربي".

8- شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي كان أبرزها مسلسل الوصية، وأبو عمر المصري مع الفنان أحمد عز، والفيلم الكوميدي قلب أمه، بالإضافة إلى مسلسل ريح المدام في رمضان 2017، كما شارك في رمضان الماضي بمسلسل النهاية.

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