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يوسف الشريف الأفضل يليه أمير كرارة في استفتاء "الفجر" اليوم

السبت 06/يونيو/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر الفنان يوسف الشريف استفتاء "الفجر الفني" ضمن أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو.

وجاء الفنان يوسف الشريف في المركز الأول، حيث حصد 211820صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني الفنان أمير كرارة، ب 163761 صوت.




يُذكر أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثه، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.


ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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