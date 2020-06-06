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كليب "جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة يقترب من 6 ملايين مشاهدة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:55 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

اقترب كليب الفنان حمداه هلال والفنانة منه عرفه، الجديد "جمالها" من كسر حاجز الـ 6 مليون مشاهده حيث حصد على 5،952،592، وذلك بعد طرحه قبل أيام، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "جمالها" من كلمات ماجد صبري، ومن ألحان وتوزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف.

وتقول كلمات الأغنية

"دى جمالها اووه لا لا... وقوامها اووه لا لا، خطفتني وعهد الله... بره الدنيا
نفسي اكلم ماما... طيب لا ولا اه،ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية
ماتخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين
وشغلي بالى بالى، انا كده مش عارف اعيش... نفسي اوصل له
بس مفيش بنا كلام... ده قلبة ميت من سنين وكعبه عالى عالى
مش عارف أعمل ايه... سحلاني بنت الايه، دى فص نادر مش بسهولة تلاقيه
ولا علي باله... مش في خياله، ورغم انشغاله هعديهاله، يلا وماله... اصل جماله
بالكون ده بحاله، اووه لا لا لا، علشان خاطر عينيه... ماباقاش ف جيبي جنية
ما أنا سيبت القهوه من ساعتها بروح كافيه"

يعد كليب "جمالها" ثاني تعاون بين الفنان حمادة هلال ومنة عرفة، بعد فيلم "الحب كده" الذي يدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وطرح بالسينمات عام 2007، والفيلم من إنتاج السبكي، ومن إخراج أكرم فريد.

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منه عرفه كليب جمالها حماده هلال

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