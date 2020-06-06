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اللعبة يتفوق على "100 وش" في استفتاء الفجر اليوم كأفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2020

السبت 06/يونيو/2020 - 05:41 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر مسلسل "اللعبة" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت 6 يونيو.

وجاء مسلسل اللعبة في المركز الأول، حيث حصد27327 صوتًا، بنسبة ما يعادل22,13%، يليه مسلسل "بـ100 وش".


ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

مسلسل "اللعبة"
مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.




أبطال مسلسل "اللعبة"
بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.

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