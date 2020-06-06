"غيب" لفضل شاكر تكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهده في 6 أيام





كسر الفنان فضل شاكر، حاجز الـ 3 مليون مشاهده بأغنية الجديدة "غيب"، والتي طرحها منذ 6 أيام، عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وأغنية "غيب" من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.وتقول كلمات الأغنية"غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".وكان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشينى" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى على أباظة، وتقول كلمات الأغنية: "لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى.. كأنى بضمك ليا.. وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية".