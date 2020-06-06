Advertisements

"غيب" لفضل شاكر تكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهده في 6 أيام

السبت 06/يونيو/2020 - 05:42 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كسر الفنان فضل شاكر، حاجز الـ 3 مليون مشاهده بأغنية الجديدة "غيب"، والتي طرحها منذ 6 أيام، عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "غيب" من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية
"غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

وكان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشينى" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى على أباظة، وتقول كلمات الأغنية: "لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى.. كأنى بضمك ليا.. وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيديوهات فضل شاكر غيب اغنيه غيب اغنية بتوحشيني

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل إصابة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على أخر تفاصيل الوضع الصحي لـ رجاء الجداوي (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 9 ساعات

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 9 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ترشيحه رسميًا.. من هو جو بايدن الذي ينافس ترامب على رئاسة أمريكا؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"لما بتوحشينى".. فضل شاكر يعود بتوقيع وليد سعد

فضل شاكر يطرح أغنية الجديده "بتوحشيني" عبر يوتيوب (فيديو)

فضل شاكر يقترب من المليون الأول بأغنية "بتوحشيني"

بعد أسبوع من طرحها.. "بتوحشيني" لفضل شاكر تقترب من 3 ملايين مشاهدة (فيديو)

"بتوحشيني" لفضل شاكر تتخطى 4 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

لهذا السبب.. فضل شاكر يوجه رسالة شكر لمتابعيه

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

03:05 ص

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا

04:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين