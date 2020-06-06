شيريهان تحيي ذكرى ميلاد رضوان الكاشف بصورة عبر "تويتر"

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شاركت الفنانة شيريهان، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



وظهرت شيريهان بالصورة برفقة المخرج رضوان الكاشف وعلقت على الصورة قائلة: "‏فى ذكرى رحيل "الغائب الحاضر" أحد البشر المبدعين في حياتي.. عظيم.. حيًا ترزق في قلبي ودعائي وفني وتاريخي وتاريخ الفن والإبداع المصري".



في سياق منفصل، حرصت الفنانة شيريهان، على تهنئة الفنان عادل إمام بمناسبة عبد ميلاده، وذلك من خلال نشر فيديو يجمع بينهم عن طريقة الجرافيك وعلى ألحان الموسيقار عمر خيرت، عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفديوهات الشهير "انستجرام".



وعلقت شيريهان على الفيديو قائلةً: "اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر عادل إمام.. كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعًا سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك. شكرًا عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيء وتاريخ مصري مشرف لنا.. كل سنة وأنت في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".





يذكر أن المخرج رضوان الكاشف ولد في حي السيدة زينب في 6 أغسطس عام 1952 وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1978 والتحق بعدها بمعهد السينما وتخرج عام 1984 بفيلم قصير له "الجنوبية".



وعمل الكاشف مع المخرج يوسف شاهين وداود عبد السيد ورأفت الميهي كمساعد مخرج، واستقل بعد بإخراج أفلام "عرق البلح" و"ليه بنفسج" وشارك أيضا في تأليفهما وكانت آخر أعماله فيلم "الساحر" في عام 2001 يعقبها وفاته المنية في عام 2002.

