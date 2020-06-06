Advertisements

طارق الشناوي لـ الزعيم عادل إمام: "عليك أن تختار الأفضل في السباق الرمضاني المقبل" (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
وجه الناقد الفني طارق الشناوي، رسالة للفنان عادل إمام بعد عرض مسلسله الجديد "فلانتينو" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، قائلاَ: "بختلف أنا والفنان عادل إمام في بعض المواقف ونتفق لكن وجوده منحة فنية من الله، ولكن يحتاج لتوسع دائرة اختياره للأعمال الدرامية".

وتابع "الشناوي" حديثه من خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "الحدث"، قائلاَ: "عليه أن يختار الأفضل ومنهم رامي، لأن عادل إمام ملكية عامة، وعليه في العمل القادم اختيار الأفضل ولم يضع نفسه في منطقة معينة، لأن هذا غير صحيح له".

وأضاف طارق الشناوي أن عادل إمام قضى 60 عامًا يسعد الجماهير، و40 عاما من النجاح وعلى القمة، قائلاَ:" عادل امام عنوان لا يستغنى عنه".

وعاد عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية 2020 هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقد فني مسلسل فلانتينو عادل امام طارق الشناوي الناقد الفني

أخبار تهمك

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 6 ساعات

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أخر تفاصيل الوضع الصحي لـ رجاء الجداوي (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد ترشيحه رسميًا.. من هو جو بايدن الذي ينافس ترامب على رئاسة أمريكا؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 9 ساعات

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل إصابة ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. عادل إمام في السباق الرمضاني 2021

دلال عبد العزيز عن "فلانتينو": "أول يوم تصوير حسيت بهيبة الوقوف أمام الزعيم"

دلال عبد العزيز: ميس عفاف في "فلانتينو" لا تشبه شخصيتي في الحقيقة

رامي إمام لـ"دلال عبد العزيز".. "إنتي مثال مشرف لأي ممثلة"

حمدي الميرغني برفقة رامي إمام ورامي رضوان عبر "إنستجرام"

حمدي الميرغني يكشف كواليس التصوير مع عادل إمام (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

03:05 ص

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا

04:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين