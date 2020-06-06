طارق الشناوي لـ الزعيم عادل إمام: "عليك أن تختار الأفضل في السباق الرمضاني المقبل" (فيديو)





وجه الناقد الفني طارق الشناوي، رسالة للفنان عادل إمام بعد عرض مسلسله الجديد "فلانتينو" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، قائلاَ: "بختلف أنا والفنان عادل إمام في بعض المواقف ونتفق لكن وجوده منحة فنية من الله، ولكن يحتاج لتوسع دائرة اختياره للأعمال الدرامية".وتابع "الشناوي" حديثه من خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "الحدث"، قائلاَ: "عليه أن يختار الأفضل ومنهم رامي، لأن عادل إمام ملكية عامة، وعليه في العمل القادم اختيار الأفضل ولم يضع نفسه في منطقة معينة، لأن هذا غير صحيح له".وأضاف طارق الشناوي أن عادل إمام قضى 60 عامًا يسعد الجماهير، و40 عاما من النجاح وعلى القمة، قائلاَ:" عادل امام عنوان لا يستغنى عنه".وعاد عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية 2020 هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين."فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.