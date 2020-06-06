عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، تسمية جو بايدن، مرشحا رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أفادت "العربية" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.



