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عاجل.. الحزب الديمقراطي يسمي جو بايدن مرشحا لانتخابات الرئاسة في أمريكا

السبت 06/يونيو/2020 - 04:38 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، تسمية جو بايدن، مرشحا رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما أفادت "العربية" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وقال جو بايدن على صفحته الرسمية بموقع تويتر إن "القيم الأساسية لهذه الأمة، ومكانتنا في العالم، وديمقراطيتنا ذاتها، وكل ما جعل أمريكا "أمريكا" على المحك… لهذا أعلن اليوم ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة".

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