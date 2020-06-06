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إدوارد: دراما رمضان 2020 كان بها تنوع فى القضايا المقدمة والأفكار

السبت 06/يونيو/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

عبر الفنان إدوارد، عن سعادته الشديدة بالنجاح الكبير الذي حققه في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلي "البرنس" و"فرصة تانية".

وتحدث إدوارد في تصريحات صحفية، أن موسم رمضان الماضي بالرغم من قلة الأعمال المعروضة فيه الإ أنه شهد نجاحًا كبيرًا وحظى على مشاهدة كبيرة من قبل الجمهور.

وأشار إلى أن سباق دراما رمضان 2020 كان به تنوع كبير في الأفكار التي تم تقديمها من رومانسي وتاريخي وغيرها.

يُشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.



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