داليا البحيري عن مشاركتها في "فلانتينو": كاريزما الزعيم سبب تربعه على عرش الكوميديا





وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC ": " هذا النوع من الأدوار يعد تحديا كبيرا لى ففكرة عمل دور بعيد عن شخصيتك أمر ممتع، وقبل أن أعمل مع رامى سمعت أنه شخص مهذب ومخرج شاطر وتأكد لى هذا الكلام بعد العمل معه".



وأشادت "البحيري" في المؤلف أيمن بهجت قمر وطريقة كتابته للدور من والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان، كما أشارت إلى أن المخرج رامي إمام ساعدها في شكل الشخصية بالتعاون مع استايلست المسلسل.



وأضافت داليا البحيري أن السبب وراء نجاح الفنان عادل إمام أنه يمتلك كاريزما لا توجد عند أي ممثل أخر، فهو فريد من نوعه، قائلةَ:" كانت آخر مرة أقف أمامه منذ 12 عاما، لذلك عندما وقفت أمامه في مسلسل فلانتينو شعرت وكأنها المرة الأولى مما انتابنى شعور بالقلق والخوف".



ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.



مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.



"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



حرصت الفنانة داليا البحيري، على توجيه الشكر للمخرج رامي إمام، بترشيحها في مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل امام الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، قائلةً:" أتوجه بالشكر للمخرج رامى إمام لترشيحه لى فى هذا الدور، فهو دور مختلف تماما عما قدمت من قبل.