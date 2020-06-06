Advertisements

تعرف على فريق عمل ألبوم تامر عاشور الجديد

السبت 06/يونيو/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

بدأ الفنان تامر عاشور، في التجهيز لألبومه الجديد، ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء منهم جمال الخولي، أحمد المالكي، أحمد إبراهيم، هشام صادق.

ويتعاون عاشور مع عدد من الملحنين وهم محمدي، تامر علي، محمد النادي، سامح جلال، سامر أبو طالب، كما يقوم عاشور بتلحين عدد من أغانى الألبوم بنفسه، أما الموزعون فيتعاون تامر مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

وفي سياق آخر، أحيا الفنان تامر عاشور في شهر مارس الماضي حفلاً غنائيًا أون لاين، لتسلية جمهوره في فترة الحظر المنزلي وتشجيعهم على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا.

يشار إلى أن آخر آلبومات تامرعاشور الغنائية هي ألبوم "أيام"، واشتمل الألبوم على 12 أغنية، هم: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

أخبار تهمك

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ حوالي 4 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل إصابة ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:05 ص

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين