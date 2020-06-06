تعرف على فريق عمل ألبوم تامر عاشور الجديد





ويتعاون عاشور مع عدد من الملحنين وهم محمدي، تامر علي، محمد النادي، سامح جلال، سامر أبو طالب، كما يقوم عاشور بتلحين عدد من أغانى الألبوم بنفسه، أما الموزعون فيتعاون تامر مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.



وفي سياق آخر، أحيا الفنان تامر عاشور في شهر مارس الماضي حفلاً غنائيًا أون لاين، لتسلية جمهوره في فترة الحظر المنزلي وتشجيعهم على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا.



يشار إلى أن آخر آلبومات تامرعاشور الغنائية هي ألبوم "أيام"، واشتمل الألبوم على 12 أغنية، هم: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".





بدأ الفنان تامر عاشور، في التجهيز لألبومه الجديد، ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء منهم جمال الخولي، أحمد المالكي، أحمد إبراهيم، هشام صادق.