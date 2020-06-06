أيمن بهجت قمر عن "فالنتينو": بمثابة شهادة تخرج عن مجمل أعمالي









وأضاف المخرج رامى إمام أن أيمن تحمل الكثير والكثير حتى يخرج هذا العمل للنور فى ظل الظروف الصعبة التى نعيش فيها.



وتابع رامي إمام حديثه: "كان هناك الكثير من المشاهد أردت حذفها بسبب ضيق الوقت ولكن أصر عليها أيمن ووافقت على كلامه ولكن بعد نجاح المسلسل وجدت أن لديه كل الحق فكانت تلك المشاهد فارقة في نجاح المسلسل".



ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.



مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.



"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر، عن سعادته برد فعل المتابعين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل "فلاتنينو" للفنان عادل إمام، الذي عرض خلال المارثون الرمضاني السابق، قائلاَ:" تفاجأت بردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى ولا يزعجنى النقد طالما نقد محترم".وتابع "قمر" خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان، قائلاَ:" أعتبر مسلسل فلانتينو هو شهادة تخرج لى عن مجمل أعمالي".