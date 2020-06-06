المخرج رامي إمام: شخصيات مسلسل "فلانتينو" للزعيم تنادي أصحابها

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أعرب المخرج رامي إمام، بسعادته الكبيرة بردود أفعال المشاهدين عن مسلسل "فلانتينو" لـ الزعيم عادل امام، الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي.



وقال "إمام" خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان، قائلاَ:" لأول مرة أتابع ردود الفعل في السوشيال ميديا، وأتفاعل معها وكنت أحيانا أتناقش مع الجمهور، ووجدت هذا الأمر ممتعا للغاية".



وأكد رامي إمام، بأن فكرة المسلسل من الواقع من خلال مشاهدته لاحدي المنشورات على صفحة الشاعر أيمن بهجت قمر لأحد من أصدقائه يشكره على إحياء ذكرى المدرسة، قائلاَ:" أيمن من كبار الكتاب، ونجاح أي عمل يبدأ من الكتابة".



وعن اختيار الممثلين للأدوار قال:"هناك بعض الأدوار التي تنادي صاحبها مثل دور ميس عفاف منذ قرأته للمرة الأولى لم أر سوى الفنانة دلال عبد العزيز".



ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.



مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.



"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

